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بالفيديو.. زرافة تنتشل طفلة أمريكية من أهلها أثناء رحلة سفاري بتكساس

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تعرض زوجان من ولاية تكساس الأمريكية لحادثة وصفت بـ"المروعة"، وذلك أثناء زيارتهما لمركز للحياة البرية، حيث انتشلت زرافة طفلتهما الصغيرة أثناء رحلة سفاري بالسيارة.

وبحسب موقع الحرة، جرت الواقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما كانت العائلة تزور مركز "فوسيل ريم" للحياة البرية، حيث يُسمح للزوار بقيادة السيارة بأنفسهم عبر مسار، لإلقاء نظرة فاحصة على الحياة البرية وإطعام بعض الحيوانات.

وكانت بيزلي توتن، البالغة من العمر عامين، تجلس في الجزء الخلفي من سيارة عائلتها مع والدتها عندما كانت تطعم الزرافة، قبل أن يمسكها الحيوان الضخم من قميصها ويرفعها في الهواء.

وتم التقاط هذه اللحظة بالكاميرا من قبل الأم وبعض الزوار في السيارات التي كانت خلفهم.

وقالت والدة الفتاة، جيسون توتن، في تصريحات تليفزيونية، إن الزرافة أطلقت سراح ابنته في النهاية دون أن تتعرض لأية إصابات.

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