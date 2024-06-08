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في "ساعات الفجر"... الحزب يستهدف موقعًا إسرائيليًا

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صدر عن المقاومة الإسلامية - حزب الله، بيان جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".
وأضاف، "استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 11:25 من مساء يوم الجمعة 7-6-2024، تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في مثلث ‏الطيحات بالأسلحة الصاروخية".
وتابع البيان، "بعد رصد وترقب لقوات الجيش ‏الإسرائيلي في موقع الراهب عند الساعة 01:10 من فجر يوم السبت 8-6-2024، وعند تحرك مجموعة من ‏جنوده داخل الموقع استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بِقذائف المدفعية".‏‏

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