في "ساعات الفجر"... الحزب يستهدف موقعًا إسرائيليًا
صدر عن المقاومة الإسلامية - حزب الله، بيان جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة".
وأضاف، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:25 من مساء يوم الجمعة 7-6-2024، تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية".
وتابع البيان، "بعد رصد وترقب لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع الراهب عند الساعة 01:10 من فجر يوم السبت 8-6-2024، وعند تحرك مجموعة من جنوده داخل الموقع استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بِقذائف المدفعية".