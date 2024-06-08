ماكرون: العملية العسكرية الإسرائيلية بغزة يجب أن تتوقف ونؤيد المقترح الذي قدمته أميركا

أعلن الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي جو بايدن في باريس، "أنّنا نريد التّوصّل إلى تحرير فوري للأسرى في غزة، ونؤيّد المقترح الشّامل الّذي قدّمته الولايات المتحدة الأميركية".

وأكّد أنّ "العمليّة العسكريّة الإسرائيليّة في غزة يجب أن تتوقّف، وأن يلعب مجلس الأمن الدولي دورًا في ذلك"، مشيرًا إلى "أنّنا نريد أن نرى حلولًا للأزمات في السودان والكونغو وسائر مناطق النّزاع في أفريقيا"، لافتًا إلى "أنّنا نسعى إلى التوصّل إلى نظام دولي عادل".