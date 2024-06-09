الجيش: توقيف مطلوبَين في عمليات دهم لمنازل مطلوبين في حورتعلا واللبوة وحي الشراونة
أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهموا منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا وحي الشراونة – بعلبك، وأوقفت المواطن (ع.م.) لإقدامه على إطلاق النار وضَبطت كمية من المخدرات والذخائر وأعتدة عسكرية".
كذلك أعلنت المديرية، أن "وحدة أخرى دهمت منزل المواطن (خ.ر.) في بلدة اللبوة - بعلبك وأوقفته لافتعاله إشكالًا وتهديده المواطنين بقوة السلاح".
وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".