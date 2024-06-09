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الجيش: توقيف مطلوبَين في عمليات دهم لمنازل مطلوبين في حورتعلا واللبوة وحي الشراونة

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أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهموا منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا وحي الشراونة – بعلبك، وأوقفت المواطن (ع.م.) لإقدامه على إطلاق النار وضَبطت كمية من المخدرات والذخائر وأعتدة عسكرية".

كذلك أعلنت المديرية، أن "وحدة أخرى دهمت منزل المواطن (خ.ر.) في بلدة اللبوة - بعلبك وأوقفته لافتعاله إشكالًا وتهديده المواطنين بقوة السلاح".

وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".

 

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الجيش: توقيف مطلوبَين في عمليات دهم لمنازل مطلوبين في حورتعلا واللبوة وحي الشراونة

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