صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
الجيش نفذ حملة مداهمات في الهرمل على خلفية اشكال واطلاق نار اديا الى سقوط قتيل يعلون: سننزل للشوارع لإجراء انتخابات بأسرع وقت والحكومة فقدت شرعيتها برحيل غانتس وآيزنكوت بشأن البرلمان الفرنسي... قرارٌ مفاجئ لماكرون! 3 استقالات متتالية... مسبحة الحكومة الاسرائيلية "تكرّ"! حزب الله شيّع الشهيد على طريق القدس رضوان عيسى في حومين التحتا فيّاض : المقاومة جهّزت نفسها لكلّ الإحتمالات غانتس اعلن رسميا عن استقالته واعضاء حزبه من الحكومة: أدعو نتانياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت

شؤون فلسطينية

غانتس اعلن رسميا عن استقالته واعضاء حزبه من الحكومة: أدعو نتانياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت

صيدا اون لاين

اعلن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس عن استقالته واعضاء حزبه من حكومة بنيامين نتانياهو، ودعا في تصريح له "نتانياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية".

واعلن غانتس تاييده الصفقة التي عرضها الرئيس الاميركي جو بايدن لتحرير الاسرى الاسرائليين في قطاع غزة. واعتبر بان الوضع في إسرائيل وفي مركز اتخاذ القرار "سيئ"، والحرب ستستمر لسنوات ولا أضمن لكم انتصارا سهلا وسريعا، وعلى إسرائيل الوصول لانتصار حقيقي بإعادة الاسرى.

وشدد غانتس على ان النصر العسكري ليس كافيا ولكن يجب الانتصار دبلوماسيا أيضا، والانتصار الحقيقي يكون بإعادة الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال. واكد بانه يجب التحقيق بالإخفاقات التي حصل في أحداث 7 تشرين الاول. ورأى بان نتانياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي.

ولفت الى ان الاعتبارات السياسية في حكومة نتانياهو تعرقل القرارات الاستراتيجية في حرب غزة، ودعا وزير الدفاع يوآف غالانت إلى أن يكون شجاعًا و"يفعل ما هو صحيح. وتابع "أخشى على دولة إسرائيل ويجب تحديث سلم الأولويات".

 

اقرأ أيضا

فرنجية: التسوية في لبنان قادمة واصبحت قريبة ولا لزوم للخوف واليأس

ثانوية رفيق الحريري احتفلت بتخريج الدفعة الـ35 من طلابها بالتزامن مع الذكرى الـ45 لتأسيس مؤسسة الحريري

قبل عيد الأضحى- خبير تغذية يحذر من تناول هذا الجزء من الخروف

مقدم برامج على قناة "BBC"... جثةٌ هامدة في اليونان!

غانتس اعلن رسميا عن استقالته واعضاء حزبه من الحكومة: أدعو نتانياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت

نائب الحزب: جهّزنا نفسنا لكلّ الإحتمالات

تم نسخ الرابط