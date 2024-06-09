غانتس اعلن رسميا عن استقالته واعضاء حزبه من الحكومة: أدعو نتانياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت

اعلن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس عن استقالته واعضاء حزبه من حكومة بنيامين نتانياهو، ودعا في تصريح له "نتانياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية".

واعلن غانتس تاييده الصفقة التي عرضها الرئيس الاميركي جو بايدن لتحرير الاسرى الاسرائليين في قطاع غزة. واعتبر بان الوضع في إسرائيل وفي مركز اتخاذ القرار "سيئ"، والحرب ستستمر لسنوات ولا أضمن لكم انتصارا سهلا وسريعا، وعلى إسرائيل الوصول لانتصار حقيقي بإعادة الاسرى.

وشدد غانتس على ان النصر العسكري ليس كافيا ولكن يجب الانتصار دبلوماسيا أيضا، والانتصار الحقيقي يكون بإعادة الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال. واكد بانه يجب التحقيق بالإخفاقات التي حصل في أحداث 7 تشرين الاول. ورأى بان نتانياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي.

ولفت الى ان الاعتبارات السياسية في حكومة نتانياهو تعرقل القرارات الاستراتيجية في حرب غزة، ودعا وزير الدفاع يوآف غالانت إلى أن يكون شجاعًا و"يفعل ما هو صحيح. وتابع "أخشى على دولة إسرائيل ويجب تحديث سلم الأولويات".