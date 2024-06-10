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لبنان

مستخدمو هيئة ادارة السير والآليات اعلنوا الاضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبهم المحقه

صيدا اون لاين

اعلن مستخدمو هيئة ادارة السير والآليات والمركبات أن "عطفا على بياننا السابق الصادر بتاريخ 3/6/2024 الذي تضمن المطالبة بإعطاءنا أدنى حقوقنا من الإنتاجية العادلة والحوافز التي أقرها مجلس الوزراء التي حتى هذه اللحظة لم نحصل عليها. وبعد المماطلة بإعداد موازنة الهيئة من قبل مجلس إدارتها التي تضمن منحنا حقوقنا وتحسين ظروف معيشتنا، وإضافة إلى اللامبالاة التي كانت ولا تزال تواجهنا عند كل إضراب، ومطالبة بأي حق من حقوقنا المهدورة على المدى الطويل. وبعد إعلاننا الاضراب التحذيري الأسبوع المنصرم وعدم لمس أي تجاوب مع مطالبنا من قبل الجهات المسؤولة، نحن مستخدمو هيئة إدارة السير نضطر آسفين لاعلان الاضراب المفتوح لحين تحقيق كافة مطالبنا المحقة".

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