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الجيش يعلن تحرير مواطن في منطقة القصر - الهرمل الحدودية بعد خطفه من قبل عصابة

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 10 / 6 /2024، تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المواطن (ع.ز.) في منطقة القصر - الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية بعد سلسلة عمليات دهم وتوقيفات أدت إلى تحديد مكانه. وكان المواطن قد خطف بتاريخ 30/5/2024 من قبل عصابة خطف استدرجته وطالبت بفدية مالية للإفراج عنه.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل لتوقيف بقية الضالعين في عملية الخطف".

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