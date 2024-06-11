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لبنان

بسبب الظروف الأمنية.. مجموعة الحبتور تلغي خططها لإطلاق قناة تلفزيونية جديدة من لبنان

صيدا اون لاين

أعلنت مجموعة الحبتور اليوم الثلاثاء في بيان عن إلغاء خططها لإطلاق قناة تلفزيونية جديدة من لبنان، والتي كان من المنتظر أن تبث برامج ثقافية، اجتماعية ورياضية تهدف إلى نشر الإيجابية والأمل بين الشعوب.
وقد جاء هذا القرار، بحسب البيان، نتيجة للتحديات الأمنية التي واجهت المشروع، بما في ذلك التهديدات الجسدية التي تعرض لها المؤسس والموظفون، مما يجعل الاستمرار في لبنان غير ممكن.
وأضاف البيان: "الحملات الممنهجة ضد المجموعة التي تلت إعلان المشروع شملت سلسلة من الاتهامات، والافتراءات وحملات التخوين والتهديدات. نتيجة لذلك، تقدمت مجموعة الحبتور بشكاوى جزائية ومدنية في لبنان وخارجه ضد بعض المتورطين في هذه الحملات والتهديدات."
وتابع: خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، صرح قائلاً: "لقد واجهنا عقبات جمة تجاوزت ما يمكن تحمله بما يخص سلامة فريقنا وأمنه. بعد دراسة متأنية وفي ظل غياب الاستقرار الأمني المطلوب لأي استثمار، وجدنا أنفسنا مضطرين لإيجاد بديل عن إطلاق المشروع من لبنان".
"كان هدفنا دائماً دعم الشعب اللبناني وتقديم محتوى يلهم الأمل والإيجابية، ولكن أمن وسلامة فريقنا والمشاركين في المشروع يأتيان دائماً في المقام الأول. لم يترك لنا الوضع الحالي خياراً آخر إلا التراجع عن مبادرتنا هذه وصرف النظر عن إطلاق محطتنا التلفزيونية من لبنان".
وأشار البيان إلى انه مع الإلغاء من لبنان، تدرس مجموعة الحبتور خيارات لإطلاق القناة من بلدان أخرى توفر بيئة أكثر استقراراً وأماناً ودعمًا لهذا النوع من المبادرات، وأعربت عن خالص شكرها لكل من سعى لدعم تحقيق المشروع، وفي مقدمتهم وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري.

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