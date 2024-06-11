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مياه لبنان الجنوبي نعت أحد عامليها إثر استهداف إسرائيلي بالناقورة: مستمرون بالقيام بواجباتنا تجاه أهلنا

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نعت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الشهيد صالح أحمد مهدي، والذي استشهد أثناء قيامه بواجبه لضمان استمرارية التغذية بالمياه في بلدة الناقورة، إثر استهدافه على دراجته النارية بصاروخ اطلقته مسيرة اسرائيلية.

وأكّدت المؤسسة استمرارها في "القيام بواجباتها تجاه اهلنا الصامدين في كافة القرى الأمامية"، داعية "المؤسسات الرسمية المعنية والجهات الدولية لاستنكار الجريمة والضغط على العدو لوقف اعتداءاته على موظفي وعمال القطاعات الحيوية والاغاثية فورًا".

 

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