صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

مسؤول في "الحزب" يُوجّه رسالة تهديد لإسرائيل بعد اغتيالها طالب عبدالله.. إليكم ما أعلنه

صيدا اون لاين

أشار رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين، في تشييع القيادي في حزب الله طالب سامي عبدالله (أبو طالب) في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية، إلى أنّ "شهادة أبو طالب هي شهادة مُحقّة"، موضحًا أنّ "العدو ما زال على حماقته ولم يتعلم من كل التجارب التي مضت"، مشيرًا إلى أنّ "التجربة أثبتت أنه كلما استشهد منّا قائد ازدادت المقاومة قوّة وعزمًا في الميدان".

ولفت إلى أنّه "إذا كانت رسالة العدو من شهادة أبو طالب النيل من عزيمتنا في إسناد غزة، فإنّ جوابنا القطعي والحتمي بعد هذه الدماء الزاكية أننا سنزيد من عملياتنا شدّة وبأسا وكما ونوعا"، وقال: سيرى هذا العدو من هم أبناء المقاومة الإسلامية في لبنان".

وذكر صفي الدين، أنّه "إذا كان العدو يصرخ ويئن مما أصابه في شمال فلسطين فليجهز نفسه للبكاء والعويل".

 

اقرأ أيضا

القوّة الضاربة في أمن الدولة توقف عصابة سرقة

"سحرٌ أسود"... العريس المصري يعلّق على سحل زوجته!

الجيش الإسرائيلي: اندلاع عدد من الحرائق في الشمال نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من لبنان

مبادرات كثيرة… ولا رئيس

التحضيرات النهائية مستمرة للامتحانات الرسمية الخطية للتعليم المهني

مُفاجأة من العيار الثقيل: ممثلة لبنانية على علاقة بنجم أميركي.. شوهدا سويا بلقطات حميمة في اليونان (صور)

تم نسخ الرابط