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الصحة في غزة: اسرائيل ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية

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أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 38 شهيدا و 100 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وذكرت الوزارة، أن "عدداً من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، كاشفةً عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37202 شهيد و 84932 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".
وأهابت بـ"ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".

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