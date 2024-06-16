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أسامة سعد أدّى صلاة عيد الأضحى في الجامع العمري الكبير، وزار أضرحة الشهداء

صيدا اون لاين

أدى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الجامع العمري الكبير حيث أم الصلاة بالمؤمنين الشيخ محي الدين عنتر .
وكما جرت العادة في كل عيد قام سعد يرافقه وفد من التنظيم وشباب الانقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد بزيارة أضرحة الشهداء في جبانة صيدا القديمة، و قرأوا الفاتحة عن أرواح الشهداء معروف سعد، وناتاشا سعد، وشهداء جيش التحرير الشعبي قوات الشهيد معروف سعد، وعن ارواح جميع الشهداء.
و انتقلوا لزيارة الأضرحة في جبانة البوابة الفوقا وقراءة الفاتحة. 
ثم انتقل سعد والوفد المرافق الى ساحة الشهداء رمز الشهادة والعزة لقراءة الفاتحة عن ارواح الشهداء الذين سقطوا على يد العدو الصهيوني خلال اجتياح لبنان عام 82.
وبعدها انتقل سعد والوفد المرافق الى جبانة سيروب حيث قرأوا الفاتحة عن أرواح: المناضل مصطفى سعد، والمناضل خضر سكيني أبو درويش، والشهيدين "الأخوين المجذوب" وجميع الشهداء. 
و قد أصدر سعد عشية العيد بياناً اعتبر فيه أن العيد الحقيقي هو عندما تتحرر الشعوب من براثن الظلم وتتحرر الأوطان من احتلال العدو الغاشم، موجها" التحية للشهداء في لبنان وفلسطين، كما وجه التحية للمقاومين على حدود الوطن، وللجنوب ولأهله الصامدين المقاومين، ولفلسطين التي انجبت ابطالا ولأهلها الصامدين في ساحات النضال.
وتوجه بالتهنئة بعيد الأضحى المبارك لجميع اللبنانين والعرب والمسلمين في جميع أنحاء  العالم، معبرا عن أمله بقدرة الشعبين اللبناني والفلسطيني على الانتصار ومقاومة الاحتلال واستعادة الأرض والحقوق. 

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