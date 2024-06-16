كادت تطال المنازل... الدفاع المدني يخمد النيران في أحراج عيتات!

تمكن عناصر من الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، وبعد جهود استمرت منذ الساعة 13:10 ولغاية الساعة 15:30 من تاريخ اليوم الواقع في 16-6-2024 من إخماد النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية في عيتات والتي كادت أن تطال المنازل المجاورة لرقعة الحريق لولا سرعة تدخل العناصر واتباع الخطط الاستراتيجية التي ساهمت بعزل النيران وحصرها في بقعة محددة.

وقد واجه العناصر صعوبات متعددة أثناء تنفيذ المهمة أبرزها انعدام الطرق المؤدية الى موقع الحريق وسرعة الهواء التي أدت إلى انتشار النار، إضافة إلى خطر الالغام المزروعة في تلك الأرض.

وبعد انتهاء عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران، تمركز عدد من العناصر في الموقع للمراقبة والتدخل الفوري اذا ما دعت الحاجة.