صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

متفرقات

كتل هوائيّة حارّة ورطوبة عالية..اليكم تفاصيل الطقس

صيدا اون لاين

تنخفض درجات الحرارة اليوم الاثنين، ومن المتوقّع ان تؤثر على لبنان كتل هوائية حارة بشكل تدريجي يوم غد الثلاثاء، وتشتد يومي الاربعاء والخميس، ويكون تأثيرها شديد الفعالية على البقاع، والاجواء حارة جداً على الجبال العالية، فيما يكون ارتفاع الحرارة محدودا على السواحل مع رطوبة عالية جدًا مما يزيد من الشعور بالحرّ، وتنكفئ هذه الكتل يوم الجمعة المقبل.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاثنين:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر
-الجو : مشمس مع بعض السحب المنخفضة وضباب على الجبال 
- الرياح :  جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

الثلاثاء: قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الاربعاء: مشمس مع تشكل سحب منخفضة والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٠ و ٤٢ بقاعاً وبين ١٩ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

اقرأ أيضا

مبلغ كبير جدّاً بالمليارات.. تعرفوا إلى الفائِزَين بجائزة "اللوتو" الأولى (فيديو)

صيدا و"المستقبل" ودعا وليد عاطف النقيب في مأتم مهيب

حفل التخرج للعام 2024 في ثانوية القلعة - صيدا.. تحية إلى غزة والجنوب اللبناني

موجة الحرّ تنحسر... إليكم تفاصيل الطقس

وفاة خليل محمد ضاهر الدفن عصر الأحد 16 حزيران 2024

ماذا قصد باسيل بـ"المواجهة الشاملة"؟

تم نسخ الرابط