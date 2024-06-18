الحرارة والرطوبة الى مزيد من الارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس

يتأثّر لبنان تدريجيًا بكتل هوائية حارة اليوم، ويشتد التأثير يوم غد الاربعاء ويوم الخميس وخصوصًا في المناطق البقاعيّة والجبليّة حيث تصبح الحرارة لاهبة، فيما يكون ارتفاع الحرارة محدودًا في المناطق الساحليّة، بالاضافة الى ارتفاع الرطوبة الذي يزيد من الشعور بالحرّ، ثمّ تنكفئ هذه الكتل يوم الجمعة المقبل.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الثلاثاء:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو : مشمس مع بعض السحب المنخفضة وضباب على الجبال

- الرياح : شمالي غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٢ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

الاربعاء: مشمس مع تشكل سحب منخفضة والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٠ و ٤٢ بقاعاً وبين ١٩ و ٣١ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل

الخميس: مشمس مع تشكل سحب منخفضة والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ٢٠ و ٤٠ بقاعاً وبين ١٩ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س