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لبنان

هوكشتاين وصل الى عين التينة للقاء بري

صيدا اون لاين

وصل المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.

 

وكان قد وصل صباح اليوم هوكشتاين إلى مطار بيروت الدولي في زيارة يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين اللبنانيين.

ويستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين، عند الثانية عشرة ظهر اليوم في دارته في بيروت.

وفي سياق منفصل، أعلن العضو السابق في الحكومة الإسرائيلية بيني غانتس، صباح اليوم خلال لقائه المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكشتاين، أننا "ملتزمون بإزالة تهديد حزب الله عن السكان الإسرائيليين على الحدود الشمالية".

وأكد غانتس، أننا "سندعم أي تحرك فعال بشأن الجبهة الشمالية من خارج الحكومة الحالية"، معتبراً أن "وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حين يكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال.

 

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