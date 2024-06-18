صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

مصادر "النشرة": القضاء اللبناني لم يتبلّغ برفع مذكرة التوقيف الالمانية عن رياض سلامة

صيدا اون لاين

كشفت مصادر مطلعة عبر "النشرة" أن "القضاء اللبناني لم يتبلّغ برفع مذكرة التوقيف الالمانية عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، علما بأن الأخبار المتداولة تشير إلى أن رفع مذكرة التوقيف تم في العاشر من حزيران الحالي، وبالتالي لو كانت المعلومة صحيحة، فإن أسبوعاً هي أكثر من فترة زمنية كافية حتى يتم تبليغ القضاء في لبنان بها".

وأشارت المصادر إلى أن "سلامة كان تقدم سابقاً بطلب رفع مذكرة التوقيف الالمانية، حتى يستطيع السفر إلى المانيا والمثول أمام القضاء هناك، وبالتالي وفي حال حصول ذلك، فإن الامر لا يغيّر في الادعاء ضده هناك أو في الملف، بل يكون إستجابة لطلبه".

 

اقرأ أيضا

الحرارة والرطوبة الى مزيد من الارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس

تصعيد اسرائيلي يسبق زيارة هوكشتاين للبنان: الى ما وراء الليطاني او الحرب

معلومات الجديد: هوكشتاين يحمل معه في جولته رسالة إسرائيلية شديدة اللهجة وأكثر خطورة من الرسائل الماضية

المرصد الاوروبي للنزاهة: تخوف في لبنان من فتح ملفات الفساد لا سيما تلك المتعلقة بالمصرف المركزي

مبلغ كبير جدّاً بالمليارات.. تعرفوا إلى الفائِزَين بجائزة "اللوتو" الأولى (فيديو)

صيدا ودّعت ابنها الصحافي وليد العلايلي .. والصلح ينعي" وليد الطيبة والمحبة والتضحية والوفاء"

تم نسخ الرابط