السفير عبد المولى الصلح نعى الصحافي والكاتب وليد العلايلي: رحمك الله يا وليد الطيبة والمحبة ومثال التضحية والوفاء

نعى السفير عبد المولى الصلح الصحافي والكاتب وليد محمد العلايلي الذي غيبه الموت في العاصمة المصرية القاهرة..

وجاء في بيان النعي الصادر عن السفير الصلح :

" يغيب الأخ والصديق وليد محمد العلايلي بعد مسيرة عطاء حافلة في ميادين العمل الصحافي والإعلامي تنقل خلالها بين كبرى المؤسسات الإعلامية العربية، ولا سيما "مجلة الحوادث "واحداً من كتّابها البارزين وأحد أفراد أسرة صاحبها ومؤسسها الصحافي الراحل سليم اللوزي زوجاً لإبنته السيدة أسماء.

لطالما كان بيته في جمهورية مصر العربية مركز لقاء لكافة اللبنانيين المقيمين والزائرين وكان وليد - رحمه الله - بمثابة "القنصل الشعبي" للجالية اللبنانية وصلة وصل بينهم وبين السفارة اللبنانية في مصر والساعي دائماً لمتابعة أوضاع اللبنانيين زائرين أو مقيمين والمساهمة بحل مشاكلهم وتأمين القبول لطلاب الجامعات منهم، معبراً بكل ذلك عن محبته لوطنه لبنان وتعلقه به .

كما كان بيته ملتقى للدبلوماسيين وكبار المفكرين والصحفيين والمسؤولين المصريين واللبنانيين ، وكان يحيط أبناء مدينته صيدا المقيمين هناك برعاية خاصة .

ولا ولن أنسى تلك العلاقة الحميمة التي جمعت عائلتي مع هذا البيت الوطني العريق خلال فترة تمثيلي الدبلوماسي لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين في مصر.

رحم الله الصديق الصدوق وليد العلايلي وأدخله فسيح جناته وألهم زوجته السيدة أسماء وعائلته الكرام الصبر والسلوان . رحمك الله يا وليد الطيبة والمحبة ومثال التضحية والوفاء".