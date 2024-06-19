صدمة في بلدة لبنانية... 3 نساء تسببّن بمقتل ابنة الـ 75 عاماً!

حادثة "صادمة" هزّت منطقة القبّة في طرابلس, بعدما أقدمت 3 نساء على ضرب جارتهم سعاد العُمَر البالغة من العمر 75 عاماً, ما أدّى إلى وفاتها.

وفي التفاصيل, عَلِمَ "ليبانون ديبايت", أن "3 نساء من آل (الحاج يوسف) أقدمنّ على اقتحام منزل سعاد العمر, وبدأنا بضربها إلا أنها ما لبثت أن فارقت الحياة نتيجة أزمة قلبية حادة, كما أشار تقرير الطبيب الشرعي الذي أكّد أن الوفاة ناتجة عن أزمة قلبية مشدّداً على عدم وجود كدمات تشير إلى تعرّضها للضرب مبرح".

ورجّحت المعلومات, أن يكون "الخوف الشديد الذي انتاب الضحية قد تسبّب بأزمة قلبية أدّت إلى وفاتها, نتيجة تقدّمها في العمر".

ووفق المعلومات, فأن "إشكالاً حصل بين المدعو سليم الحمصي, وبين أحد أبناء النساء الثلاث, على خلفية سرقة الحمصي "موتير المياه", وسرعان ما أخذ الإشكال طريقه إلى التصعيد وحصل تضارب وطعن بالسكاكين بين الشابين, الأمر الذي أغضب نساء آل ( الحاج يوسف) وقرّرن إقتحام منزل الضحية سعاد والإعتداء عليها بالضرب, على اعتبار أن الحمصي يترّدد إلى منزلها, وكأن لسعاد يد بسرقة موتير المياه".

وحضرت القوى الأمنية إلى منزل الضحية, واقتادت النساء الثلاث وزوج إحداهنّ وهو من آل (عواد), وباشرت التحقيق معهم، والذي لا يزال مستمراً لكشف كافة ملابسات الحادثة.