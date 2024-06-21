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تضارب وإطلاق نار في مدينة لبنانية... وسقوط جريح!

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يستمر التفلّت الأمني في العاصمة طرابلس ومناطقها, حيث تتوالى الإشكالات والحوادث على مختلف أنواعها, وليس آخرها ما حصل مساء أمس الخميس, إذ أصيب أحد المواطنين, بطلق ناري بالقرب من منشية التل.
وفي التفاصيل, عَلِمَ "ليبانون ديبايت", أن "إشكالاً وقع بين شخصين, تطور إلى عراك وتضارب بالأيدي, وسرعان ما تطوّر إلى إطلاق نار, وأسفر عن سقوط جريح".
وفيما لم تعرف الأسباب المباشرة لهذا الإشكال, رجّحت المعلومات, أنه "نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين, وتتطوّر اليوم بشكل دراماتيكي إلى إشكال مسلّح نتج عنه إصابة أحدهم بقدميه".
ووفق المعلومات, "تمّ نقل الجريح إلى أحد مستشفيات المنطقة, لتلقّي العلاج اللازم, ووصفت حالته بالمستقرة, فيما لاذ مطلق النار بالفرار إلى جهة مجهولة".
وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة, ولملاحقة مطلق النار الفار من وجه العدالة.

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