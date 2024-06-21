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نقيب المحررين جوزيف القصيفي زار صيدا واطمأن إلى صحة الصحافي أحمد الغربي وقدم التعازي لعائلة الصحافي الراحل وليد العلايلي

صيدا اون لاين

زار نقيب محرري الصحافة اللبنانية الأستاذ جوزيف القصيفي مدينة صيدا حيث عاد المستشار في النقابة الصحافي الأستاذ أحمد الغربي في منزله للإطمئنان إلى صحته بعدما تماثل للشفاء إثر الوعكة الصحية الأخيرة. ورافق النقيب القصيفي في الزيارة عضوا النقابة الأستاذ جورج سعد و المستشار الإعلامي في بلدية صيدا الصحافي السفير الأستاذ غسان الزعتري.

ثم قدم النقيب القصيفي والزعتري وسعد التعازي في جمعية المواساة في صيدا إلى عائلة  الصحافي والكاتب الراحل الاستاذ وليد العلايلي وذلك بحضور النائب الدكتور عبدالرحمن البزري والسفير عبدالمولى الصلح وشخصيات وعائلة الفقيد.

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