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لبنان

لجنة مستخدمي مستشفى بيروت الحكومي اعلنت الإضراب المفتوح في كافة أقسام المستشفى

صيدا اون لاين

اشارت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى بيروت الحكومي الجامعي في بيان، الى انه "عَوْدٌ على بَدْء، ونتيجة اللامبالاة من قِبل المعنيين في الإدارة بمصير مستشفى بيروت الحكومي الجامعي والآيل حتما إلى الإنهيار قريباً اذا استمر هذا الترهل الإداري الذي لم يسبق له مثيل، وفي ظل غياب الخطط التنفيذية الواضحة للنهوض بالمستشفى، والذي ينعكس بطبيعة الحال على أداء المستشفى الحكومي الأكبر في لبنان وحجم الخدمة التي يُقدمها وعلى مستقبل العاملين فيه بطبيعة الحال والذين أصبحوا يتسولُّون رواتبهم رغم إلتزامهم بدوام عمل كامل على مدار الـ ٢٤ ساعة".


ولفت البيان الى انه "إعلاءً للصوت لعلنا نجدُ آذاناً صاغية لمعاناتنا، نعلن عن الإضراب المفتوح في كافة أقسام المستشفى (ما عدا قسم العلاج النهاري وقسم غسيل الكلى) إبتداءً من نهار الإثنين ٢٤-٦-٢٠٢٤ والتجمع عند التاسعة والنصف صباحا داخل المستشفى، مجددين مناشدة وزارة الصحة كسلطة وصاية للتدخل لوضع حد لهذا الانهيار وتحمل المسؤولية من خلال تكليف إدارة كفيلة بالنهوض بهذا الصرح الطبي وإعادة تشكيل الهيكلية الإدارية الداخلية (رؤوساء مصالح ودوائر) للمستشفى لما لذلك من أثر في تفعيل العمل".

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