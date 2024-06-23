غالانت: سأبحث مع المسؤولين الأميركيين الوضع على الجبهة الشمالية ضد الحزب وتأمين الدعم الأميركي اللازم

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قبل توجهه إلى واشنطن، أن "العلاقة مع الولايات المتحدة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى"، مشيرا الى ان "الاجتماعات مع كبار المسؤولين الأميركيين حاسمة بالنسبة لمستقبل الحرب".

وكشف غالانت انه "سأبحث مع المسؤولين الأميركيين الانتقال إلى المرحلة الثالثة من العملية العسكرية في غزة"، كاشفا انه "سأبحث مع المسؤولين الأميركيين الوضع على الجبهة الشمالية ضد حزب الله وتأمين الدعم الأميركي اللازم".