هيئة التجارة البحرية البريطانية: سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها لهجوم بمسيرة غربي الحديدة باليمن ألحق بها أضرارا

أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن "سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها لهجوم بمسيرة غربي الحديدة باليمن ألحق بها أضرارا".

وفي وقت سابق، أعلنت ​القوات المسلحة اليمنية​، في بيان، أنّ "انتصارًا لمظلوميّة ​الشعب الفلسطيني​، وردًّا على الجرائم المرتكبة بحقّ إخواننا في ​قطاع غزة​، نفّذنا بالاشتراك مع المقاومة الإسلاميّة العراقيّة عمليّتَين عسكريّتَين مشتركتين، كانتا على النّحو التّالي:

- العمليّة الأولى استهدفت أربع سفن في ​ميناء حيفا​، منها سفينتان ناقلتا إسمنت، والأخريان سفينتا شحن عام، تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدّخول إلى موانئ فلسطين المحتلّة، وذلك بعدد من الطّائرات المسيّرة.

- العمليّة الأخرى استهدفت سفينة "Shorthorn Express" في ​البحر الأبيض المتوسط​، وهي في طريقها إلى ميناء حيفا، وذلك بعدد من الطّائرات المسيّرة".