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هيئة التجارة البحرية البريطانية: سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها لهجوم بمسيرة غربي الحديدة باليمن ألحق بها أضرارا

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أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن "سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها لهجوم بمسيرة غربي الحديدة باليمن ألحق بها أضرارا".
وفي وقت سابق، أعلنت ​القوات المسلحة اليمنية​، في بيان، أنّ "انتصارًا لمظلوميّة ​الشعب الفلسطيني​، وردًّا على الجرائم المرتكبة بحقّ إخواننا في ​قطاع غزة​، نفّذنا بالاشتراك مع المقاومة الإسلاميّة العراقيّة عمليّتَين عسكريّتَين مشتركتين، كانتا على النّحو التّالي:
- العمليّة الأولى استهدفت أربع سفن في ​ميناء حيفا​، منها سفينتان ناقلتا إسمنت، والأخريان سفينتا شحن عام، تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدّخول إلى موانئ فلسطين المحتلّة، وذلك بعدد من الطّائرات المسيّرة.
- العمليّة الأخرى استهدفت سفينة "Shorthorn Express" في ​البحر الأبيض المتوسط​، وهي في طريقها إلى ميناء حيفا، وذلك بعدد من الطّائرات المسيّرة".

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