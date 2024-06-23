درجات الحرارة تتمحور حول معدلاتها الموسمية... والرطوبة عالية ساحلاً

إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد مع تمحور درجات الحرارة حول معدلاتها الموسمية، فيما الرطوبة تبقى عالية ساحلاً.

ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة الى الارتفاع غدا الاثنين بشكل محدود جداً ساحلا، فيما ترتفع بشكل واضح جبلاً وبقاعاً.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٦ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاثنين: الطقس غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ٢٢ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ٢١ و٢٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س وتنشط شمالا وفي الداخل.

الثلاثاء: الطقس قليل السحب مع تشكل سحب منخفضة وضباب خفيف على الجبال. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ٢٢ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ٢١ و٢٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س وتنشط شمالا وفي الداخل.