صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست: قتال الحزب سيكون معقدا الآن أو لاحقا

صيدا اون لاين

نقلت وكالة رويترز عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين، قوله إن "قتال حزب الله سيكون معقدا الآن أو لاحقا".
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية عن وزير الطاقة الإسرائيلي ايلي كوهين، تأكيده أن "منشآت الطاقة مهددة في حال اندلاع حرب واسعة مع حزب الله ونعمل على حمايتها".
ويأتي ذلك في الوقت الذي أدت فيه زيادة الهجمات عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل و"حزب الله" إلى زيادة المخاوف بشأن احتمال اندلاع حرب أخرى وصراع شامل في الشرق الأوسط، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

اقرأ أيضا

العثور على مواطن مقتولا في بلدة زيتا قضاء صيدا

قوى الامن: تعميم صورة مفقودة غادرت منزل ذويها في المحمرة ولم تعد

عودة: لضرورة انتخاب رئيس لا مصلحة له إلا خلاص البلد وإنقاذه

وفاة حسين ابراهيم الزين، الدفن الساعة الحادية عشر يوم الأحد في 23 حزيران 2024

تطمينات وتفاهم... ماذا سيحمل تموز؟

تزايد المساعي الدولية لتجنيب لبنان حرباً واسعة

تم نسخ الرابط