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حمية بختام الجولة الميدانية بالمطار: ما يحصل حرب نفسية ضد لبنان وأثبتنا أن مقال "تيلغراف" سخيف المكاري خلال الجولة الميدانية في المطار: نحن على أبواب صيف واعد ونيات مقال "التلغراف" واضحة جدًّا ندوة فكرية في السنوية الاولى لرحيل العلامة النابلسي في صيدا العثور على جثة طفلة في احد براميل النفايات في بلدة طيردبا بوحبيب خلال الجولة الميدانية في مطار بيروت: المطار مدني وآمن وهذه إشاعات ويخلقون أسبابا للحرب وزيرة الخارجية الألمانية: سأتوجه إلى لبنان والوضع على الحدود مع إسرائيل أكثر من مقلق

لبنان

حمية بختام الجولة الميدانية بالمطار: ما يحصل حرب نفسية ضد لبنان وأثبتنا أن مقال "تيلغراف" سخيف

صيدا اون لاين

أشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، في مؤتمر صحافي من صالون الشرف في المطار في ختام الجولة الميدانية، الى انه "تمّ إطلاع السفراء الذين زاروا المطار على آلية العمل المُعتمدة هناك خصوصاً على صعيد عمليات النقل والتصدير الملتزمة بكافة المعايير الدولية".
وتابع :"لقد زار السفراء لـ"سور المطار" للإطلاع على كافة الإجراءات الأمنية المتخذة هناك"، مؤكدا ان "تقرير صحيفة "تلغراف" هو تشويه لسمعة مطار بيروت وسنتقدم بدعوى قانونية ضدها لأنها عملت على إستهداف لبنان ككل معنوياً وليس فقط المطار".
وذكّر حمية ان "العدو الإسرائيلي يخرق الأجواء اللبنانية كما أنه يحلق أيضاً فوق مطار بيروت الدولي وهذه الإنتهاكات مستمرة".

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