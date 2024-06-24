مطلوب بجرائم تجارة مخدرات والتعامل بأدوية مزوّرة وغش في المواد الصيدلانية... أوقفته مفرزة استقصاء بيروت

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء شرطة بيروت، عن مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء، في محلّة "كورنيش بيار الجميّل" / تقاطع "سوق الأحد".

بتاريخ 13-6-2024، ونتيجةً للمتابعة والرّصد، كمنت له إحدى دوريّات المفرزة المذكورة، في المحلّة، حيث تمكّنت من توقيفه، وتبيّن أنّه يُدعى:

- ط. ن. (من مواليد عام 1995، فلسطيني)

بحقّه مذكرة إلقاء قبض بجرم جناية، وخلاصة حكم بالسّجن المؤبّد بجرائم تجارة مخدّرات وغش في المواد الصيدلانيّة والتّعامل بأدوية مزوّرة، مهرّبة، منتهية الصّلاحيّة، غير مسجّلة، وممنوع التّداول بها.

تمّ تسليمه إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص