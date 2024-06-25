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لبنان

نصار: الموسم السياحي مقبول جدًا نسبةً للحوادث والحرب الدائرة

صيدا اون لاين

أشار وزير السياحة وليد نصار الى أن، لبنان معتاد على الخضات الأمنية، معتبرا ان "اليوم وبالأرقام، الموسم، وحتى لو لم يكن بحسب توقعاتنا وطموحنا، إلا أنه مقبول جدًا نسبةً للحوادث والحرب الدائرة."
وأشار إلى أن "عنوان السياحة الأساسي هو السلام والإستقرار والأمن، وكل القرى والبلدات لديها نشاطات سياحية، والإستقرار هو الأساس وهذا ما نعمل عليه داخليًا".

ولفت وزير السياحة الى أن "جولتنا البارحة في المطار هي لتأكيد المؤكد وإزالة الشكوك الموجودة وهدفها الأساسي الحرب النفسية خاصةً على الإنتشار ومن يرغب بالمجيء إلى لبنان."
واعتبر أن "لبنان مكشوف أمام العدو الإسرائيلي، ونحن بحاجة إلى مطار رديف، كما أن مطار بيروت لا يزال مقبولًا."

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