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"تجمع الشباب المسلم": ليس لنا علاقة بحادثة اغتيال العنصر في قوات الامن الوطني الفلسطيني

صيدا اون لاين

أصدر "تجمع الشباب المسلم" في مخيم عين الحلوة بيانا توقف فيه أمام اغتيال العنصر في قوات الامن الوطني الفلسطيني ياسين عقل، مؤكدا انه "ليس لنا علاقة بالحادث الأليم الذي حصل، ولم نرض ولم نقبل به ولا نتبناه بل نرفضه ونستنكره ونضعه في سياق الحادث الفردي".
واكد التجمع استعداده للتعاون مع المرجعيات للوصول إلى حل يرضي الله سبحانه وتعالى وأخيراً نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لحفظ أمن الناس في هذا المخيم والحفاظ على أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم".

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