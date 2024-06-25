هنية: حماس أبدت مرونة كاملة ووافقت على كل المشاريع بشرط وقف الجرائم وإنهاء العدوان

أشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أنه "إذا كان العدو المجرم يظن أن استهداف أهلي سيغير من مواقفنا ومقاومتنا فهو واهم فكل شهيد في غزة وفلسطين هو من أهلي ومن عائلتي".

وشدد هنية، على أن "الحركة أبدت مرونة كاملة ووافقت على كل المشاريع بشرط وقف الجرائم وإنهاء العدوان والانسحاب من غزة".

وأكد أن "كل الأفكار حول اليوم التالي وترتيب البيت الداخلي يجب أن تكون فلسطينية خالصة ولا يحق لأحد التدخل، والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك لوقف العدوان وإدخال المساعدات وتوفير متطلبات الحياة لأهلنا وشعبنا".

وأضاف "العدو اختار التصعيد واجتاح رفح وأغلق المعابر وتسبب بكوارث إنسانية ومجاعة رهيبة في كل القطاع"، مؤكداً أننا "نرفض أي اتفاق لا يضمن وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان ولن يتغير موقفنا هذا في أي مرحلة من المراحل".