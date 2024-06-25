برّي أوصل رسالة الحزب لهوكشتاين الذي عاد إلى إسرائيل ليقول للمسؤولين أن الموقف لم يتبدّل

أفادت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في حديث لـ"mtv"، بأن "بري سُئِل في دردشة مع "روسيا اليوم" عن أنه قيل إن هوكشتابن طلب تراجع حزب الله 8 كلم فأجابهم "إيه ويتراجعوا الإسرائيلية 8 كلم كمان".

وذكرت معلومات الـ"mtv"، أن "برّي كان مستمعاً خلال اللقاء مع هوكشتاين ولم يدخل في تفاصيل وإجابات على طروحات الأخير واكتفى بتدوين الملاحظات على ورقة"، مضيفةً "برّي أوصل رسالة الحزب لهوكشتاين الذي عاد إلى إسرائيل ليقول للمسؤولين هناك إن الموقف لم يتبدّل وإن وقف حرب غزة أساس للتفاوض".