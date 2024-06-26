زيارة وزيرة خارجية المانيا: لا تهديدات ولا تطمينات واستعداد للمساهمة في وقف التصعيد

شكلت زيارة وزيرة الخارجية الالمانية أنالينا بيربوك للبنان محطة بارزة في سياق الجهود الديبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر على جنوب لبنان وغزة.

وبدا لافتا، بحسب اوساط معنية، أن الوزيرة الالمانية التي زارت اسرائيل قبل مجيئها الى لبنان، لم تنقل اي تهديدات او تطمينات، ولم تحمل معها أي اقتراح او مشروع الماني او اوروبي او اي موقف جدید بل كررت ما سبق واعلنته سابقاً وما يقوله جميع الموفدين والمسؤولين الدوليين في الخارج، حول ضرورة تلافي الحرب بين لبنان وإسرائيل وخفض مستوى التوتر وأبدت رغبة بلادها في تقديم أي مساعدة ممكنة في هذا الصدد".

وأوضحت الأوساط "ان بيربوك تستجمع في جولتها على دول المنطقة كل المعطيات الممكنة للتوصل إلى حلول للتوتر".

واشارت الاوساط "الى ان لهجة التصعيد تراجعت نسبياً خلال الأيام الماضية، حتى لدى المسؤولين الإسرائيليين خصوصاً ان المسؤولين الأميركيين الكبار من الرئيس الاميركي بايدن الى وزير الخارجية بلينكن ووزير الدفاع اوستن يركزون في لقاءاتهم مع قادة إسرائيل على تلافي الحرب واعتماد الديبلوماسية".

في المقابل، جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التأكيد "أن المدخل الأساسي لعودة الهدوء الى جنوب لبنان يتمثل في وقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أشهر، وتطبيق القرار الدولي 1701 كاملاً".

وشدّد على "أن لبنان يثمن المشاركة الألمانية الفاعلة في عداد قوات اليونيفيل والتعاون المستمر بينها وبين الجيش والعمل الإنمائي الذي تقوم به وحدات اليونيفيل في عدد من المناطق الجنوبية". كذلك شدد على "ضرورة وقف العدوان الاسرائيلي على غزة وإعلان وقف اطلاق النار بشكل شامل والعودة الى حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه، ودعوة المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات ملموسة من اجل التوصل الى حل سياسي للصراع في الشرق الأوسط. كما نتمنى الاستمرار في تمويل وكالة الأونروا ودعمها".

ومن المقرر ان يجتمع الرئيس ميقاتي اليوم مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وسيلي الاجتماع لقاء صحافي مشترك بينهما، وكذلك سيلتقي بارولين ايضا رئيس مجلس النواب نبيه بري.

كذلك سيلتقي رئيس الحكومة الأمين العام المساعد الجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، والذي وصل الى لبنان امس في مهمة ليومين بتكليف شخصي من الامين العام للجامعة احمد ابو الغيط لتقصي المواقف اللبنانية من التطورات المستجدة على اكثر من مستوى داخلي وإقليمي وسياسي وأمني، بحسب ما كشفت مصادر ديبلوماسية عربية.

وبحسب المصادر "فان زكي سيبدأ اليوم جولته على المسؤولين وفي مقدمهم رئيسا مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي قبل ان يجول على رؤساء الأحزاب والكتل النيابية المعنية بالاستحقاق الرئاسي، علما انه كان زار لبنان في مهمة مماثلة قبل حصول عملية "طوفان الأقصى"، من دون ان يصدر عن الجامعة اي موقف او مبادرة محدّدة".

وسيرفع زكي تقريره إلى الامانة العامة للجامعة العربية في نهاية جولته غداً الخميس.