صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

عربي دولي

"أ ف ب": القضاء الفرنسي يصدق مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد بشأن هجمات كيميائية

صيدا اون لاين

أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن "محكمة الاستئناف في باريس صدقت على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في آب 2013"، نقلاً عن محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.
وبذلك تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

اقرأ أيضا

توتر في مخيم عين الحلوة واجتماع للقيادة السياسية لمنظقة صيدا في الخامسة عصر اليوم

إنقلاب سيارة في تعمير حارة صيدا وسقوط جريحين

إنخفاض لافت... أسعار الذهب تتراجع

اغتيال عنصر في الأمن الوطني لحركة فتح يوتر الوضع بعين الحلوة

مذكرة إدارية بإقفال جميع المؤسسات العامة يوم الإثنين 8 تموز بمناسبة رأس السنة الهجرية

البزري يُتابع موضوع إنقطاع المياه

تم نسخ الرابط