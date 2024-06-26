لجنة مياومي الكهرباء: لتنفيذ عقد العمل الجديد بداية الشهر وإلا التصعيد

أعلنت لجنة المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان أنها "عقدت اجتماعها حول عقد العمل الجديد الذي تمت الموافقة عليه بحسب الانظمة والقوانين ورسا على شركة مراد للاستيراد والتصدير، ولم يبصر النور حتى تاريخنا هذا، وقد مضى على هذه المناقصة عدة أشهر دون البدء الفعلي بتسلم المتعهد، واكتفت المؤسسة بتمديد يليه تمديد بشروط المناقصة القديمة التي حرمتنا من ابسط حقوقنا كعمال".



وأشارت اللجنة في بيان، الى أنها "كانت تلقت وعودا من المدير العام الاستاذ كمال حايك بأن التمديد سينتهي خلال شهرين او اكثر بقليل، لتتفاجأ بأن هذا التمديد استمر للشهر الرابع، وها نحن ذاهبون لتمديد جديد لن نسمح به تحت اي ذريعة كانت فهذا ظلم كبير للعمال" .

وأوضحت اللجنة أنه "إفساحا للمجال وحفاظا على استمرارية العمل والمؤسسة التي نحن جزء منها منذ سنوات وهي مصدر رزقنا الوحيد، نحذر إدارة مؤسسة كهرباء لبنان من التمادي والمماطلة اكثر من نهار الجمعة للبت النهائي ووقف هذه المهزلة والعمل بجدية للبدء بتسيير العقد الجديد مع بداية الشهر وإلا سنضطر مرغمين للتصعيد بكافة الطرق المتاحة وتحت سقف القانون وبغطاء من الاتحاد العمالي العام، فلن نسكت بعد الان عن حقوقنا وعن لقمة عيش اولادنا للعيش بكرامة".