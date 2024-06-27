بسعر يصل إلى 114 ألف دولار... بيع "رسالة" كاتب فرنسي شهير!

تُباع رسالة للكاتب الفرنسي "فرانتس كافكا" يخبر فيها صديقاً بأنه لم يعد قادراً على الكتابة، بسعر تقديري يصل إلى 114 ألف دولار وفي مزاد علني بعد 100 عام من وفاته.

وكتب كافكا، الذي يعتبر أحد أعظم كتاب القرن العشرين، والشهير بأعمال مثل "المحاكمة" و"المسخ"، الرسالة إلى الشاعر والناشر النمساوي ألبرت إيرنشتاين فيما يعتقد أنه رد على طلب للمساهمة في المجلة الأدبية "دي جيفيارتن".

وفي الرسالة المؤلفة من صفحة واحدة باللغة الألمانية والموقعة باسم "كافكا" فقط، يقول الروائي المولود في براغ إنه لم يكتب أي شيء منذ ثلاث سنوات.

وقالت دار مزادات سوثبي إن الرسالة يعتقد أنها كُتبت في الفترة ما بين نيسان وحزيران 1920 تقريباً في مصحة في ميرانو بشمال إيطاليا. وتم تشخيص إصابة كافكا بمرض السل في عام 1917، وهو ما لم يناقشه في الرسالة.

وكتب كافكا، بحسب ترجمة للرسالة "حين تسربت المخاوف إلى طبقة معينة من الكيان الداخلي، توقفت الكتابة والشكوى بوضوح، والواقع أن مقاومتي لم تكن قوية للغاية".

وتعرض دار سوثبي الرسالة في مزاد "كتب ومخطوطات وموسيقى من العصور الوسطى إلى الحديثة" والذي يستمر من 26 حزيران إلى 11 تموز، بسعر يتراوح بين 70 ألف جنيه إسترليني و90 ألف جنيه إسترليني (88445 دولارا - 113715 دولارا).