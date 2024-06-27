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لبنان

جرحى ودمار كبير في المنازل وأضرار في السيارات.. كيف يبدو الوضع اليوم في النبطيّة؟

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تتواصل أعمال رفع الانقاض وازالة آثار العدوان الجوي الاسرائيلي الذي استهدف قبيل منتصف الليلة الماضية، مبنى مؤلفا من طبقتين في حيّ المشاع السكني في مدينة النبطية.
وتم رفع كمية من الانقاض والركام من المبنى المدمر، كما وأزيلت العوائق الاسمنتية والحديدية من الطريق العام في الحيّ.
وخلفت الغارة دمارا كبيرا في عشرات المنازل والمباني السكنية المجاورة، فضلا عن تحطم نوافذ المنازل في الحيّ المستهدف والاحياء المجاورة له.
وتسبب عصف الغارة بأضرار كبيرة بعشرات السيارات التي كانت مركونة على جانبي الطريق وأمام المباني .
وأحصي عن إصابة اكثر من 20 مواطنا ومواطنة من سكان الحيّ  في العدوان بينهم عائلة نازحة من بلدة الطيبة الحدودية، حيث عملت فرق الاسعاف التابعة للدفاع المدني والصليب الاحمر والهيئة الصحية الاسلامية واسعاف النبطية وكشافة الرسالة الاسلامية على نقلهم الى مستشفيات المنطقة.
وأفيد انه تمت معالجة 7 حالات في مستشفى نبيه بري الجكومي في النبطية وغادروا جميعهم. 
كما أشار مسؤول العلاقات العامة في مستشفى الشيخ راغب حرب في تول رائف ضيا ان "قسم الطوارىء في المستشفى استقبل نحو 22 اصابة جراء غارة معادية على حيّ سكني في مدينة النبطية، وكانت اصاباتهم متوسطة وطفيفة، وتمت معالجتهم وتقديم الاسعافات الاولية لهم وغادر معظمهم  المستشفى ، فيما أبقي على مصابين اثنين  للمتابعة الصحية".

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