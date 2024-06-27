صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

حمية: مجلس الانماء والاعمار سيبدأ الاسبوع المقبل بعملية إعادة العمل لانشاء الخط السريع بالمطار يتسع لـ 3 ملايين راكب من السياح الاضافيين

صيدا اون لاين

اشار وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حميه الى ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تكلم مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب لتكليف سفارتنا لارسال كتاب والتواصل مع "التلغراف"، وعلى هذا الاساس نقرر الخطوات المقبلة. واوضح بان مقال "التلغراف" أخذ حيزا على مستوى الوطني والعالمي في الساعات الاولى، وأدركنا ان الموضوع منظم وهدفه حرب نفسية واستهداف المطار لعدم قدوم اللبنانيين الى بلدهم. 
ودعا حمية في حديث تلفزيوني، لاجراء مخطط توجيهي جديد للنقل الجوي في لبنان على مستوى كل الاجواء اللبنانية، فهل نبني مطارا جديدا من دون دراسات؟ بإمكاننا إنشاء مطارات في عدة مناطق لبنانية. واعلن بان مجلس الانماء والاعمار سيبدأ الاسبوع المقبل بعملية إعادة العمل لانشاء الخط السريع في مطار بيروت يتسع لـ 3 ملايين راكب من السياح الاضافيين، وسنحوّل 20 مليون دولار من خزينة وزارة الاشغال إلى مجلس الانماء والاعمار مخصصة لمطار بيروت. وتابع "ايرادات المطار باتت تغزّي خزينة الدولة التي تساهم في تشغيله".
واكد بانه لم يتم منع أي أحد من التصوير في مركز الشحن الجوي خلال الجولة الأخيرة، بل قمنا فقط بتنظيم الأمور بعد أن حصل ارباك، لأن السفراء لم يتمكنوا من الاستماع بشكل جيد الى الشرح التفصيلي. واوضح بان هدفنا تحرير مئات الآلاف من أراضي المرفأ لافساح المجال أمام شركات الاستثمار، وكل ما نقوم به هو وفق مناقصات عبر الشراء العام ونحن بدأنا منذ عام بإعمار المرفأ. وذكر بان الخردة في مرفأ بيروت ستتم ازالتها بغضون شهرين.

اقرأ أيضا

حمية: مجلس الانماء والاعمار سيبدأ الاسبوع المقبل بعملية إعادة العمل لانشاء الخط السريع بالمطار يتسع لـ 3 ملايين راكب من السياح الاضافيين

"بشرى إلى المودعين"... جباعي يشرح من هم المستفيدين الجدد من التعميم 166!

تسليم وتسلم في رئاسة روتاري صيدا بين سالي زعتري وعلي بحسون

قضية تحرّش أستاذ بطالبات في مدرسة في عبرا تتفاعل والأهالي يؤكدون ان هناك محاولات لطمس الموضوع

وزارة الصحة اقفلت باتيسري بالشمع الأحمر لتسببها بحالات تسمم

بالصور والفيديو: الطيران الإسرائيلي شن غارة على النبطية وسيارات الاسعاف توجهت الى المكان المستهدف

تم نسخ الرابط