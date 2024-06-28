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بايدن وصف ترامب بـ"المدان": ما زلنا نضغط لقبول "حماس" بخطة إنهاء الحرب في غزة

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انتقد الرّئيس الأميركي جو بايدن، سلفه دونالد ترامب بسبب تصرّفه ضدّ حقّ الإجهاض، مشيرًا إلى أنّ "ما فعلتَهُ هو شيء فظيع". 
واتّهمه، خلال أوّل مناظرة بينهما في أتلانتا، في إطار الانتخابات الرّئاسيّة الأميركيّة، بـ"المبالغة" و"الكذب" بشأن أزمة الهجرة في الولايات المتحدة الأميركية، كما وصفه بأنّه شخص "مُدان"، في إشارة منه إلى إدانته الجنائيّة الأخيرة في نيويورك. وتوجّه إليه قائلًا: إنّ الشخص الوحيد "المُدان هو الرّجل الّذي أنظر إليه الآن على المنصّة".
وأكّد بايدن "أنّنا ما زلنا نضغط لقبول حركة "حماس" بخطة إنهاء الحرب في غزة، وأنّ على إسرائيل الحذر من استخدام أسلحة معيّنة في المناطق المأهولة"، مشدّدًا على "أنّنا أنقذنا إسرائيل ونحن أكبر داعم لها في العالم"، ومبيّنًا "أنّني قمت بتوحيد العالم ضدّ إيران عندما هاجمت إسرائيل".
وذكر أنّ "اقتصادنا كان متساقطًا حينما خرج ترامب من الرّئاسة"، مشيرًا إلى أنّ "ترامب ترك نسبة تضخّم مرتفعة وفشل في مواجهة جائحة كورونا".

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