رئيس المنطقة التربوية بالجنوب: طلاب الشهادة الثانوية العامة يقاومون بامتحاناتهم

اعتبر رئيس المنطقة التربوية في محافظة الجنوب احمد صالح "ان انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة الرسمية هذا العام اتخذت طابعاً استثنائياً في ظل الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية الحدودية".

ووصف صالح اجواء الامتحانات اثر جولته على بعض المراكز في صور وصيدا بالمريحة للطلاب نتيجة طرح اسئلة الامتحانات بشكل يراعي اوضاعهم وحالتهم النفسية

وتابع :"كما وجد مقاومون يدافعون عن حدود الوطن هناك طلاب الشهادة الثانوية يؤدون اليوم المقاومة التربوية بامتحاناتهم رغم الظروف الامنية الصعبة التي يشهدها الجنوب على وجه الخصوص ولبنان بشكل عام ، كحال الطالبة اسراء دباجة في مركز ثانوية العباسية التي حضرت صباحاً نزولاً تحت رغبة الوزير عباس الحلبي ورغبتنا جميعاً لمساندتها في تقديم امتحانها رغم استشهاد والدها بالامس وتشييعه اليوم في مسقط راسه في بنت جبيل".

يذكر ان محافظة الجنوب تضم 29 مركزاً لشهادة الثانوية بفروعها الاربعة : اجتماع واقتصاد ، اداب وانسانيات ، علوم حياة ، وعلوم عامة توزعت على مستوى اقضيتها في صيدا وقضاء صيدا الزهراني 16 مركزا ، صور 12 , وجزين مركز واحد ، اما عدد المرشحين الذين ادوا امتحاناتهم اليوم فقد بلغ 5470 مرشحاً من اصل 5624 مرشحاً ، وسجل عدد الغياب ب 154 منهم بنسبة قدرت ب3 بالمئة.