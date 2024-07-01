رابطة المدارس الإنجيلية في لبنان تعلن عن المؤتمر التربوي الوطني الثاني بالشراكة مع مدرسة برمانا العالية BHS

"سدّ الفجوة" Bridging the Gap هو عنوان المؤتمر الوطني التربوي الثاني (#NEC2024) (National Educational Conference 2024) الذي تُنظِّمه رابطة المدارس الإنجيليّة في لبنان والذي سيُعقد على مدى ٣ أيام في الفترة من 31 تشرين الأول إلى 2 تشرين الثاني 2024 بالشراكة مع مدرسة برمانا العالية BHS، وسيُقدِّم المحاضرات خلاله متكلِّمون واختصاصيون في التربية من لبنان وخارجه.

يهدف هذا الحدث إلى معالجة قضيَّة التعلُّم غير المكتمل ( unfinished learning)، والفجوات التعليميَّة واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم وتعزيز التعليم الاجتماعي والعاطفي (SEL) والصحّة النفسيّة وتطبيق أساليب التدريس الفعّالة والدمج وغيرها من المواضيع المهمّة. علمًا أن هذا المؤتمر سيُخصِّص حيِّزًا لشؤون المدارس الدامجة والاحتياجات الخاصة.

خلال الإعلان عن هذا المؤتمر، أكّد أمين عام رابطة المدارس الإنجيليّة د. نبيل قسطه عن تقدير رابطة المدارس الانجيلية الشراكة مع مدرسة برمانا العالية ( BHS) حيث سيُعقد المؤتمر. وّشدّد : " بالرغم من الخسارات التي طرأت في مجال التعليم والمدارس بسبب التعليم عن بعد خلال وباء كورونا والازمة الاقتصادية في لبنان والأيّام الصعبة التي مررنا بها، لم تتوقف المدارس الإنجيلية ولن تتوقف عن السعي - وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي - لإيجاد حلول للمواضيع الشائكة مثل الامتحانات الرسميّة، والفاقد التعليمي وتطوير المناهج والجودة في الامتياز في التعليم (Accreditation)".

وبدوره شكر السيّد دايفيد جراي مدير BHS أعضاء الرابطة وأعرب عن سعادته لاستضافة مدرسة برمانا العالية هذا المؤتمر لا سيّما أنَّ هذا الحدث يتزامن مع مؤتمر المدرسة السنوي. كما أعرب عن تقديره لفرصة التعاون مع المدارس الإنجيليَّة كافّة وأكّد على أهميَّة هذه الفعاليات في جمع التربويّين لتبادل الأفكار والخبرات وتجاوز الحواجز.

وبناءً على كلمة رئيس الرابطة د. جورج رحباني الذي شدّد على التعاون بين التربويين، أعلِن عن تشكيل لجان تنظيم فعاليات المؤتمر واختيار المواضيع التي يجب أن يتطرّق لها المؤتمر والتخطيط لمختلف النشاطات التي ستجري خلاله.

وهنا لا بدّ من التوجُّه إلى التربويّين والمعلِّمين في المدارس الإنجيليَّة والمدارس الخاصة ومنها السان جورج التي تُشارك في مؤتمراتنا وتدريباتنا منذ عدّة سنين: هذه فرصة مميَّزة لتبادل الأفكار والتعلُّم بعضنا من بعض والعمل معًا للارتقاء بالتعليم في لبنان. لذا ترقّبوا المزيد من التحديثات على وسائل التّواصل الاجتماعيّ حول مؤتمر "Bridging the Gap".