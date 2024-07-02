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"نيويورك تايمز" عن مسؤولين: يمكن للهدنة مع حماس أيضا أن تسهل التوصل إلى اتفاق مع الحزب

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افادت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين، بأن "كبار جنرالات إسرائيل يريدون بدء وقف إطلاق النار في غزة حتى لو أدى ذلك لبقاء حماس"، مشيرة الى ان "الجنرالات يعتقدون أن الهدنة ستكون أفضل طريقة لتحرير 120 إسرائيليا ما زالوا محتجزين".
واشارت نقلا عن مسؤولين، الى ان "جنرالات إسرائيل يعتقدون أن قواتهم تحتاج لوقت للتعافي في حال حرب برية ضد حزب الله"، موضحة أن "يمكن للهدنة مع حماس أيضا أن تسهل التوصل إلى اتفاق مع حزب الله، كما أن نقل بعض قواتنا للشمال ضروري لتعافي الجيش إذا اندلعت حرب أوسع مع حزب الله".

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