وزير الخارجية السعودي: حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية هو مسار السلام

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان أن "حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية هو مسار السلام".

وشدد بن فرحان على انه "لا يمكن السماح باستمرار انتهاك القانون الدولي في غزة"، مثمنا قرار مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب في قطاع غزة.

يذكر انه بعد مرور مئتين وسبعين يوما منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، بحث مجلس الأمن الدولي، مسألة إعمار القطاع، الذي عادت فيه مؤشرات التنمية عقودا طويلة إلى الوراء. وتقدر آخر التقييمات الصادرة عن الوكالات الأممية بشأن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة، والتي تعود إلى مطلع الشهر الماضي، أن تتخطى الكلفة، حاجز أربعين مليار دولار. لكن استمرار الحرب، يؤشر إلى زيادة واسعة في هذه القيمة لاحقا.