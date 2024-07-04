الطقس حار ورطب... وارتفاع بدرجات الحرارة

يؤثر على لبنان طقس حار ورطب مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال، وذلك بالتوازي مع استمرار تيارات غربية رطبة تؤدي الى بقاء الرطوبة عالية جدا ساحلا وفي المحيط مما يزيد من الشعور بالحرّ.

يذكر أن انخفاضا بدرجات الحرارة مرتقب يوم السبت ولغاية يوم الجمعة المقبل.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٣ درجة ساحلا، بين ١٨ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: قليل السحب ورطب

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٦ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر: متوسط الى مرتفع الموج (خصوصا في الشمال) وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: الطقس قليل السحب مع تشكل ضباب على الجبال القريبة من الساحل ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٨ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط شمالاً في الداخل.

السبت: الطقس غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط شمالاً في الداخل.