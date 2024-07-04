صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
الطقس حار ورطب... وارتفاع بدرجات الحرارة لونا الشبل... من إعلاميّة بامتيازات خاصّة إلى "المصير المجهول" مولوي: مديرية الامن الداخلي مستمرة بتطبيق الخطة الأمنية التي ادّت الى انخفاض كبير في عدد الجرائم حماس تعلن أنها تبادلت مع الوسطاء "بعض الأفكار" لإنهاء الحرب في غزة تحريك الملف الرئاسي من بوابة «الخُماسية» وفصله عن نهاية الحرب لتنفيس احتقان داخلي بلغ مداه عن الدغدغة المارونية! مولوي لـ"الجمهورية": وراثية.. ويللي عند الموارنة منّو عند حدا!

متفرقات

الطقس حار ورطب... وارتفاع بدرجات الحرارة

صيدا اون لاين

يؤثر على لبنان طقس حار ورطب مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال، وذلك بالتوازي مع استمرار تيارات غربية رطبة تؤدي الى بقاء الرطوبة عالية جدا ساحلا وفي المحيط مما يزيد من الشعور بالحرّ.

يذكر أن انخفاضا بدرجات الحرارة مرتقب يوم السبت ولغاية يوم الجمعة المقبل.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٣ درجة ساحلا، بين ١٨ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: قليل السحب ورطب
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٦ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلا بسبب الضباب
- حال البحر: متوسط الى مرتفع الموج (خصوصا في الشمال) وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: الطقس قليل السحب مع تشكل ضباب على الجبال القريبة من الساحل ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٨ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط شمالاً في الداخل.

السبت: الطقس غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط شمالاً في الداخل.

اقرأ أيضا

نيويورك تايمز عن مسؤول: نتانياهو أبلغ نوابًا في الكنيست بانفتاحه على وقف حرب غزة

رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض: هدف باريس وواشنطن حل الصراع الحالي عبر الخط الفاصل بين لبنان وإسرائيل دبلوماسيا

تزوجا يوم الإثنين.. هذه تفاصيل إطلالة العروس دانييلا رحمة في زفافها من ناصيف زيتون وشهر العسل

مولوي: مديرية الامن الداخلي مستمرة بتطبيق الخطة الأمنية التي ادّت الى انخفاض كبير في عدد الجرائم

حماس تعلن أنها تبادلت مع الوسطاء "بعض الأفكار" لإنهاء الحرب في غزة

كان برفقة محمد نعمة ناصر... هذه هويّة شهيد "الحزب" الثاني

تم نسخ الرابط