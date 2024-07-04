قرار جديد لوزير التربية... اليكم التفاصيل

أصدر وزير التربيـة والتعليـم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي قرارًا حول موعد امتحانات OSCE لاختصاص الصيدلة الخاص بالطلاب اللبنانيين خريجي العامين 2022 و2023 من مؤسسات للتعليم العالي في أوكرانيا,

وجاء في القرار أنّه "عطفاً على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 29/11/2023، وبناءً على المتابعات بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة حول إلزامية إجراء امتحان عيادي للطلاب اللبنانيين خريجي مؤسسات تعليم عال في أوكرانيا في العامين 2022 و 2023، وبناءً للمداولات بين الوزارتين المذكورتين ومؤسسات التعليم العالي اللبنانية التي تسدي الإجازة الجامعية في الصيدلة، يدعى الخريجون المعنيون، المبينة أسماؤهم في الجدول المرفق، إلى التقدم إلى امتحانات OSCE في جامعة بيروت العربية الذي سينظم يوم الثلاثاء في 16/7/2024 الساعة العاشرة صباحاً (مدة الامتحان 60 دقيقة) في مبنى الحريري B1 - مقابل عيادات الـ OSCE - طريق الجديدة - بيروت، على الخريجين المعنيين التواصل مع أي من التالية أسماؤهم على العناوين الآتية:

- رانيا عيتاني (جامعة بيروت العربية):

هاتف: 70/614735 ​بريد إلكتروني: [email protected]



- نايلة موراني (المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي):

هاتف:​01/772509​بريد إلكتروني: [email protected]

- أنطوان رومانوس (وزارة الصحة العامة):

هاتف:​03/975093​بريد إلكتروني: [email protected]"

وأضاف "يرجى الحضور إلى مركز الامتحان قبل نصف ساعة على الأقل من الموعد المحدد مصطحبين جواز السفر وإخراج قيد إفرادي حديث لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر عليه صورة شمسية حديثة"، مع ملاحظة أنّ "على المرشحين الحضور بلباس رسمي لائق ومزودين بلباس المختبر (مريول) نظيف ومكوي".