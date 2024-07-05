وزارة التربية ومؤسسة الحريري يطلقان ورش عمل لتطبيق البكالوريا الدولية في 12 مدرسة رسمية

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة ورش عمل تدريبية لتطبيق البكالوريا الدولية ( لمرحلة السنوات الابتدائية (PYP في 12 مدرسة رسمية في لبنان ، حيث تتوجه هذه الورش الى مديري هذه المدارس ومنسقي البرامج فيها، وتحت اشراف مفتشين من وزارة التربية ومدربين من المركز التربوي للبحوث والإنماء.

وجرى اطلاق ورش العمل هذه بحضور وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري، ومدير عام الوزارة الأستاذ عماد الأشقر وفريقي عمل الوزارة والمؤسسة والتربويين المشاركين .

وقال الوزير الحلبي في كلمة له بالمناسبة : " عندما طرحت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري موضوع البكالوريا الدولية، اعتبرت أننا بذلك نفتح نافذة جديدة واعتبرنا أن قلة الإمكانيات يجب ألا تمنعنا من الخوض في التجربة التي توسع آفاق المعلمين والتلامذة وتنقل التربية الى مرحلة أفضل". مؤكداً أن "من حق كل تلميذ مدرسة رسمية أن تتوفر له جميع الظروف التي تخوله للنجاح."

ومن جهته أثنى مدير عام الوزارة الأستاذ عماد الأشقر على هذه الخطوة غير المسبوقة.

وأكدت السيدة بهية الحريري على أهمية البرنامج وأثره على شخصية الطالب وقالت :"إن العمل في الأزمات ليس بجديد" وأن "رغبة الطالب في التعلم موجودة في لبنان رغم كل الظروف الصعبة، وإرادة اللبنانيين هي الانتظام ودولة تليق بقدراتهم".

وشاركت في الورشة عن بعد من الأردن، مديرة التطوير والاعتراف في المنطقة العربية السيدة ماري تادرس، حيث قالت إن " لبنان أول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة وهذا يعود لدعم وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة الحريري. ويوجد أكثر من 100 أكاديميي لبناني يساعد المدارس حول العالم لتنجح في تطبيق البكالوريا الدولية."

نبذة عن المشروع

إشارة الى أنه في ١٦ آب ٢٠٢٣، وقّعت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، مذكرة تفاهم مع منظمة البكالوريا الدولية بهدف إدخال برنامج السنوات الابتدائية (PYP) التابع للبكالوريا الدولية في ١٢ مدرسة حكومية من مختلف المحافظات كخطوة غير مسبوقة. وتعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة في السعي المستمر لتحقيق وتعزيز العدالة الاجتماعية في التعليم، من خلال ضمان أن يحظى طلاب المدارس الرسمية اللبنانية بفرص متساوية للحصول على تعليم جيد. كما تبرز الرؤية المشتركة لجميع الأطراف المعنية في تعزيز التميز في التعليم وثقافة التعلم مدى الحياة.

وأصبحت هذه المدارس الآن مرشحة لبرنامج السنوات الابتدائية التابع للبكالوريا الدولية (PYP)، وتم تعيين استشاريين من البكالوريا الدولية لدعمهم في رحلتهم نحو الإعتماد.

إنها بداية رحلة مستمرة من التعلم والتحول، حيث تنطلق هذه المدارس نحو أن تصبح منظمات تعلمية. لتنضم إلى شبكة مدارس البكالوريا الدولية، التي توفر بيئة تعليمية عالمية متميزة تشجع على الابتكار والتفكير النقدي، وتعزز التبادل الثقافي بين الطلاب والمعلمين في جميع أنحاء العالم. وتوفر هذه الشبكة أيضًا فرصًا للتعلم المستمر وتطوير المهارات التربوية والمهنية لأعضاء هذه المدارس، وتسهم في جذب طلاب ومعلمين موهوبين.