مطلوبون في قبضة مخابرات الجيش.. هذه التهم موجّه إليهم

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان أنّه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دورية من مديرية المخابرات ٣ مواطنين وفقًا لما يلي:

- توقيف المواطنَين (و.ش.) و(م.خ.) في منطقة أدونيس - جبل لبنان لارتكابهما أعمال سرقة ونصب واحتيال لصالح عصابة يرأسها أحد الموقوفين داخل سجن رومية، ولإقدامهما على تعاطي المخدرات والاتجار بالأسلحة الحربية، وضُبطت في حوزتهما كمية من المخدرات وسلاح حربي.

- توقيف المواطن (ح.ح.) في مدينة جبيل لنقله سيارات مسروقة لصالح عصابة سرقة سيارات يرأسها موقوفون داخل سجن رومية، ولإقدامه على تعاطي المخدرات وحيازته كمية منها.

أضاف البيان:" سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".