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اندلاع حرائق في احراج المناطق المستهدفة في القطاعين الغربي والاوسط نتيجة القصف الفسفوري الاسرائيلي

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افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان القصف الاسرائيلي بالقذائف الفوسفورية لاطراف عدد من القرى في القطاعين الغربي والاوسط لا سيما البستان وام التوت وجبل باصيل وبركة ريشا وخراج بلدتي بيت ليف وزبقين، تسبب باندلاع عدد من الحرائق في احراج المناطق المستهدفة.
ولفت الى ان سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة، تسببت بتمدد النيران التي اندلعت في احراج ياطر وراميا وبيت ليف جراء القصف الفوسفوري المعادي الى احراج ياطر، ويواجه رجال الاطفاء صعوبة بالغة باخماد النيران نظرا لوعورة الامكنة.

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