قوى الامن: توقيف شخص يبيع الدراجات الآلية المسروقة

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة الدراجات الآليّة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد ان اوقفت شعبة المعلومات بتاريخ سابق عصابة سلب دراجات بقوة السلاح، وبنتيجة المتابعة التي أجرتها القطعات المختصة في الشعبة لتحديد هوية باقي المتورطين وتوقيفهم، تمكنت من تحديد هوية شخص كان يقوم بشراء الدراجات المسروقة منهم، وتصريفها. وبالتالي، تم تحديد مكان إقامته في محلة حي السلم، وهو المدعو:

م. م. (مواليد عام 2001، لبناني) من أصحاب السوابق بقضايا سرقة، وقتل، ومخدرات، وإطلاق نار. وبحقه /3/ ملاحقات بجرم تصريف مسروق، وسرقة، وإطلاق نار.

بتاريخ 26/06/2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، نفذت دورية تابعة للشعبة عملية مداهمة لمكان إقامته في محلة حي السلم، نتج عنها توقيفه في داخله.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بشراء مئات الدراجات الآليّة المسروقة من العديد من الأشخاص، ومن بينهم أفراد العصابة المذكورة أعلاه، بالإضافة الى سرقة دراجات آليّة وتصريفها. وأضاف انه يقوم بتسليم الدراجات في محلة مار مخايل لأشخاص يقوم شخص سوري مقيم في طرابلس بإرسالهم إليه، وذلك مقابل مبلغ /100/ دولار أميركي عن كل دراجة. واعترف بتعاطي حشيشة الكيف، وشرائها من محلة حي السلم.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.