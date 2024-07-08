صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

"كهرباء لبنان": تدني تخزين "الغاز أويل" بشكل حاد جدًا جراء عدم إمكانية تفريغ شحنة المادة

صيدا اون لاين

أشارت "مؤسسة كهرباء ​لبنان​"، إلى أنّ "الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها حاليًا، يتم إنتاجها فقط من معمليّ ​الزهراني​ و​دير عمار​، حيث تعتمد فقط على شحنات مادة الغاز أويل التي يتم توريدها شهريًا لصالح المؤسسة بواسطة ​وزارة الطاقة والمياه​- المديرية العامة للنفط، وذلك بموجب اتفاقية المبادلة المبرمة ما بين كل من الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية".
وأوضحت في بيان، أنّ "شحنة مادة الغاز أويل الموردة لصالح "كهرباء لبنان" بواسطة وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط، والمخصصة لشهر حزيران 2024، قد وصل القسم الأول منها إلى المياه الإقليمية اللبنانية بتاريخ 27/06/2024، وهو يرسو حاليًا قبالة مصب معمل دير عمار، وإن جميع الإجراءات الإدارية والجمركية اللازمة له قد أنجزت بالكامل؛ بما يسمح له بتفريغ حمولته في خزانات كلي مصبي المعملين المعنيين".
ولفتت المؤسسة إلى أنّ "القسم الثاني من الشحنة عينها قد وصل بتاريخ 04/07/2024، وهو يرسو حاليًا قبالة مصب معمل الزهراني، ولا يزال بانتظار ورود نتائج فحوصاته المخبرية من مختبرات شركة "Bureau Veritas" في دبي-الإمارات، والتأكد منها من قبل شركة المراقبة المكلفة من قبل وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط".
وذكرت أنّه "تبين بالتوازي أيضًا، وجود حجز مالي (Financial Hold) على الشحنة بقسميها من قبل المورد، نتيجة الإشكالية المالية ما بين ​مصرف لبنان​، الحكومة اللبنانية، والحكومة العراقية، ما يحول دون إمكانية المباشرة بتفريغ حمولة القسم الأول للشحنة المذكورة؛ ومن ثم القسم الثاني منها بعد استكمال الإجراءات الفنية والإدارية والجمركية اللازمة له".

اقرأ أيضا

وفاة دلال محمود سمورة، الدفن ظهر يوم الإثنين في 8 تموز 2024

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: لأخذ العلم وترشيد استهلاك المياه، التقنين الكهربائي سيؤثر على التغذية بالمياه

نفّذ أكثر من عملية سرقة من داخل منازل وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته

بعدما أنقذ شابين سابقاً... عنصر في قوى الأمن ينقذ شاباً آخر من الغرق!

سلام يدعو لإعلان حالة طوارئ!

أسعار الذهب تقفز من جديد

تم نسخ الرابط