"كهرباء لبنان": تدني تخزين "الغاز أويل" بشكل حاد جدًا جراء عدم إمكانية تفريغ شحنة المادة

أشارت "مؤسسة كهرباء ​لبنان​"، إلى أنّ "الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها حاليًا، يتم إنتاجها فقط من معمليّ ​الزهراني​ و​دير عمار​، حيث تعتمد فقط على شحنات مادة الغاز أويل التي يتم توريدها شهريًا لصالح المؤسسة بواسطة ​وزارة الطاقة والمياه​- المديرية العامة للنفط، وذلك بموجب اتفاقية المبادلة المبرمة ما بين كل من الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية".

وأوضحت في بيان، أنّ "شحنة مادة الغاز أويل الموردة لصالح "كهرباء لبنان" بواسطة وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط، والمخصصة لشهر حزيران 2024، قد وصل القسم الأول منها إلى المياه الإقليمية اللبنانية بتاريخ 27/06/2024، وهو يرسو حاليًا قبالة مصب معمل دير عمار، وإن جميع الإجراءات الإدارية والجمركية اللازمة له قد أنجزت بالكامل؛ بما يسمح له بتفريغ حمولته في خزانات كلي مصبي المعملين المعنيين".

ولفتت المؤسسة إلى أنّ "القسم الثاني من الشحنة عينها قد وصل بتاريخ 04/07/2024، وهو يرسو حاليًا قبالة مصب معمل الزهراني، ولا يزال بانتظار ورود نتائج فحوصاته المخبرية من مختبرات شركة "Bureau Veritas" في دبي-الإمارات، والتأكد منها من قبل شركة المراقبة المكلفة من قبل وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط".

وذكرت أنّه "تبين بالتوازي أيضًا، وجود حجز مالي (Financial Hold) على الشحنة بقسميها من قبل المورد، نتيجة الإشكالية المالية ما بين ​مصرف لبنان​، الحكومة اللبنانية، والحكومة العراقية، ما يحول دون إمكانية المباشرة بتفريغ حمولة القسم الأول للشحنة المذكورة؛ ومن ثم القسم الثاني منها بعد استكمال الإجراءات الفنية والإدارية والجمركية اللازمة له".